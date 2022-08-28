Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de bugün sağanak bekleniyor
Eskişehir il genelinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölge genelinde, bugün parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı havanın görüleceği tahmin edildi.
Ayrıca rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği vurgulandı.
Etiketler: Yağış
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