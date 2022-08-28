Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölge genelinde, bugün parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı havanın görüleceği tahmin edildi.

Ayrıca rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği vurgulandı.