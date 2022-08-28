Kırıkkaleli çiftçiler, son yıllarda kuraklığa dayanıklı, maliyeti düşük, karlılığı fazla olması ve domuz tehdidinin bulunmaması nedeniyle çörek otu ekimine yöneldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çörek otunun, çiftçiler için alternatif gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerden olduğunu söyledi.

Çörek otu ekim alanını 2020 yılında 500 dekarken, 2021 yılında yaptıkları tohum desteği ve çalışmalarla 8 bin dekara çıkardıklarını aktaran Yılmaz, "2022 yılında ise 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, Bakanlık ve Valilik tarafından temin edilen tohum desteğiyle ekim alanını 16 bin dekara çıkardık. Bu anlamda Türkiye'de en fazla çörek otu üreten iller arasında yer aldık. Geçen yılki ekiliş miktarına göre, Türkiye'de 8'inci sıradaydık. Bu yılki artışla beklentimiz ilk 5'in içerisine girmiş olmak" dedi.

"Bu yıl dekar başına 80-90 kilogram ürün alınıyor"

Yılmaz, çörek otunun kuraklığa dayanıklı, ekim maliyetleri düşük ve karlılık oranı yüksek bitki olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çörek otu, pazar sıkıntısı yaşanmayan bir ürünümüz. Bu açıdan üreticimiz de ürünü sevdi. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimizin çörek otuna ilgi göstereceğini umut ediyoruz. Bu yıl birçok ürünümüzde olduğu gibi çörek otunda da hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yılki verim ortalamasına göre, yüzde 30 civarında üretim artışı sağladık. Geçen yıl dekar başına 50-60 kilogram alınırken, bu yıl 80-90 kilogram alınıyor. Bu da çiftçinin yüzünü güldürdü, memnuniyetini bize yansıttı. Çiftçimizin memnun olması bu işe çok daha fazla sarılmamızı ve ilgilenmemizi gerektiriyor."