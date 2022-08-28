Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı Dağı’nda “Kadına Şiddete Hayır” tırmanışı
Ağrı’da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi. Tırmanış, 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
2022 yılının Ağrı Dağı yılı ilan edilmesinin ardından Doğubayazıt’ta Nuh’un Gemisi Arama Kurtarma Derneği ve 12 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde “Kadına Şiddete Hayır” temalı Ağrı Dağı tırmanışı düzenlendi.
Tırmanışa, İstanbul-Manisa-Tekirdağ-Urfa- Antalya ve Türkiye’nin farklı illerinden 20 kadın sporcu katıldı.
Tırmanış 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
Etiketler: Ağrı Kadına Şiddet
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