Milli Eğitim Bakanlığı, dün 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.

Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak.

Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

Vaka artışları gündemde

Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.



Rusya'nın aşısı

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı onay aldı. Seri üretimden önce Türkiye'nin aşı siparişi olacak mı? Bu gündem başlıklarıyla Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Bitiminde Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Okullar ne zaman açılacak?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılı takviminde okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı açıklanmıştı.

Okulların açılması ile ilgili son karar bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası verilecek.