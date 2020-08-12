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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan çift yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan bilgiye göre, Mehmet Baş'ın kullandığı 33 PM 207 plakalı traktör, Yakıkkışlı Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Müşerref Baş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin, tarlaya gitmek için evlerinden çıktıkları öğrenildi.
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