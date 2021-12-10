İlçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında forklift operatörü olan Fatih Subaş, sulu öğütme değirmeni olarak tabir edilen sistemin devrilmesi sonucu toprak tabaka altında kaldı.

Subaş'ın toprak tabaka altında kaldığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak tabakanın altından çıkarılan Subaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Subaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.