Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, İskenderun kent merkezi ile Hassa Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 27.60 gram kenevir tohumu ile 6,80 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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