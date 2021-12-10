Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trafikte cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı anda yapılan cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik özel denetimi yapıldı.
Manisa'da 9 Aralık tarihinde tüm ülkeyle eş zamanlı olarak cep telefonu kullanımı ihlaline yönelik jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen özel denetime 20 Jandarma trafik timi, 46 trafik personeli katıldı.
84 sürücüye ceza kesildi
Sabah 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde 1.784 araç ve sürücü kontrol edilirken 84 araç ve sürücüsüne toplam 33 bin 652 TL cezai işlem uygulandı.
Denetimde ayrıca 28 araç da trafikten men edildi.
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