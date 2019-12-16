Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde açılan uygulamalı matematik dersinde öğrenciler, yeteneklerini geliştirmek için farklı içerikte faaliyetler düzenledi.

Belediye, matematiği daha iyi anlayıp sevmeleri için bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, "Uygulamalı Matematik Dersi" sınıfını açtı. Her gün öğrenciler, kalem yerine yanlarında şiş ve yünleriyle matematik öğrenmek için kursun yolunu tutuyor.

Öğrenciler, matematik öğretmeni Kübra Sayir'in kendilerine çizdiği şekilleri inceleyerek derse başlıyorlar.

Daha sonra da Sayir'in anlattıkları doğrultuda iki ters iki düz yaparak rengarenk yünlerden örgü örüyorlar.

Atılan her ilmekte çocuklar hem yeni şekiller oluşturuyorlar hem de el koordinasyonuyla becerilerini geliştiriyorlar.

Etkinlik sonunda ortaya çıkan atkıyı ya kendileri kullanıyor ya da sevdiklerine hediye ediyor.

Öğrenme aracı olarak kullanılan örgü örmek, gençlerin zihinsel ve bedensel sağlığına da çok fayda sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sayir, matematiğin dört işlemden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Örme işlemi de bir çeşit matematiktir. Örneğin elimizde iki yüzü düzgün olan kağıdın bir ucunu 180 derece çevirip katladığımızda yeni şekiller oluşturuyoruz. Öğrencilerle bu şeklin özelliklerini inceliyoruz ve farklı yüzlerini de görüyoruz. Matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını; sayıların dışında başka şekillerin de olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Örgü yaparak geometrik şekilleri anlamlandırıyoruz. Örgüyle birlikte çalışmalar belleklerde kalıcı hale geliyor."

Öğrencilerden Belinay Kesik de, "Örgünün matematikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunda da matematikte de bir düzen var. Ördüğümüz atkılarımız hep yanımızda olacak ve matematiği de her zaman hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA