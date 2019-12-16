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Köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı16 Aralık 2019 Pazartesi 13:24 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 13:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.
Kazada sürücü, eşi Emine, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra Elmas yaralandı.
Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA