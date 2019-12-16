SarÄ±yer'de dÃ¼zenlenen tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± operasyonunda 43 arkeolojik obje ele geÃ§irilirken, 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 13 AralÄ±k'ta SarÄ±yer'de bir adrese baskÄ±n dÃ¼zenledi.

Operasyonda, Helenistik doÌˆneme ait IÌ‡stanbul'a oÌˆzguÌˆ mezar taÅŸlarÄ±, Roma ve Bizans doÌˆnemine ait Korint uÌˆslubunda suÌˆtun basÌ§lÄ±klar, Roma doÌˆnemine ait mimari mermer parcÌ§alarÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 21 isÌ§lemeli suÌˆtun basÌ§lÄ±ÄŸÄ±, tasÌ§ bogÌ†a basÌ§Ä±, 3 tasÌ§ mimari arkeolojik parcÌ§a, insan figÃ¼rÃ¼ kabartmalÄ± suÌˆtun parcÌ§asÄ±, 2 mezar steli, 8 kabartma betimli roÌˆlyef parcÌ§asÄ±, cÌ§ift basÌ§lÄ± kartal kabartmalÄ± hacÌ§, kare formunda suÌˆtun mimari parcÌ§a, 2 suÌˆtun basÌ§Ä±, suÌˆtun mimari parcÌ§asÄ±, 2 suÌˆtun altlÄ±gÌ†Ä± olmak uÌˆzere toplam 43 arkeolojik obje ele geÃ§irildi. Eserlerin bulunduÄŸu adresteki 2 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheliler hakkÄ±nda, KuÌˆltuÌˆr ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na muhalefet sucÌ§undan adli isÌ§lem yapÄ±ldÄ±.

Operasyonda ele geÃ§irilen tarihi eserler, Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zeleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde sergilendi.

Kaynak: AA