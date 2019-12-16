Diyarbakır annelerinin eylemine katıldıktan sonra bir süreliğine memleketi Ağrı'ya dönen baba Salih Gökçe, 4 yıl önce terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak Suriye'ye götürülen oğlunun yolunu gözlüyor.

Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak Suriye'ye götürüldü.

Oğlunun Suriye'ye götürülmesiyle üzüntü yaşayan Gökçe, 3 Eylül'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemine katıldı.

Ev işleri dolayısıyla memleketi Ağrı'ya dönmek zorunda kalan Gökçe, hayvanları için kış hazırlıklarını tamamladıktan sonra Diyarbakır'daki annelerin eylemine katılacak.

Salih Gökçe, oğlunun askere gitmesine 20 gün kala 2015 yılında terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.

Oğlunun terör örgütü tarafından alıkonulduğunu ve onu kurtarmak için Suriye'ye kadar gittiğini ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Sınırdan beni Suriye'ye geçirdiler. Bana, '10 bin dolar vereceksin' dediler. Ben de parayı topladım ve gittim. Kobani'de kampların etrafında beni gezdirdiler ama oğlumla görüştürmediler. 15 bin lira para da benden aldılar. Diyarbakır'da annelerin başlatmış olduğu oturma eylemine katılarak 2,5 ay orada kaldım. Şimdi evime geldim, yine gideceğim ve vazgeçmeyeceğim."

Gökçe, HDP'lilerin çocuklarının Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika'da okuduğunu, turistik yerlerde tatil yaptıklarını dile getirdi.

"Oğlumun yaşayıp yaşamadığına dair 1,5 yıldır bilgim yok"

Eşinden ayrı yaşadığı için çocuklarına hem babalık hem annelik yaptığını anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Oğlumun yaşayıp yaşamadığına dair 1,5 yıldır bilgim yok. Önceki senelerde gizli numaradan beni arayıp kardeşlerinin seslerini dinleyip konuşmuyordu. Oğlumu kandırıp götürdüler ya da oğluma ilaç verip götürdüler. Ben HDP'den oğlumu istiyorum."

Oğluna teslim olup devletin şefkatli kollarına sığınması çağrısında bulunan Gökçe, "Oğlum sen onları sevmiyordun. Onlar benim ciğerimi parça parça etti. Dilerim Allah onların ciğerini parça parça eder. Kaç bayram geldi ben doğru düzgün bir elbise ve ayakkabı giymedim. Ben yine de aç kalmaya razıyım ama evladımı versinler" diye konuştu.

Kaynak: AA