İlçe ve çevresinde etkili olan yağışla birlikte bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Bademli Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Bademli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Alaattin Sezgin, yaptığı açıklamada üretim için barajdaki su oranının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çiftçilerden Ramazan Göçen de son yağışların barajın su seviyesini artırdığını belirterek, 7 mahallenin su ihtiyacının barajdan karşıladığını, çiftçilerin son yağışlarla birlikte yüzlerinin güldüğünü bildirdi.