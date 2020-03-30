Koronavirüs önlemleri çerçevesinde mesai saatlerinde düzenlemeye giden banka ve PTT şubeleri, virüsün bulaşmasını engellemek için müşterilerini içeriye sırayla alıyor.

Banka yetkilileri, uzmanların önerdiği bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralını uygulamak için aralıklarla zemine şerit çekerek vatandaşların belirtilen kurallara uymasını istedi.

İşlem yapmak için şubelere giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarken, bu önlemin faydalı olduğu gözlendi.

Vatandaşlardan Hayri Yıldız, uygulamayı yerinde bulduğunu, salgından korunmak için herkesin tedbirli davranması gerektiğini söyledi.