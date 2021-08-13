Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, binlerce yıl önce oluşmuş ve hareketliliği bitmiş bazı obrukların doğa sporları, tırmanış, trekking ve geziler için değerlendirilebileceği önerisinde bulundu.

Karapınar ilçesinde yoğunlukla bulunan ve sayıları her geçen yıl artan obruklar, zaman içerisinde aldıkları şekilleriyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Binden fazla irili ufaklı obruğun bulunduğu Konya Ovası'ndaki dairesel oluşumlar, drone ile görüntülendi. İlçenin kuzeybatısında yer alan Çıralı Obruğu, yaklaşık 250 metre çapı ve 125 metre derinliği ile ön plana çıkıyor.

KTÜN Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, jeolojik miras alanlarının, gelecek nesillere aktarılması gereken doğal oluşumlar olduğunu söyledi.

Aynı zamanda KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı olan Arık, obrukların yer altındaki gözenek, kırık ve faylarda hareket imkanı bulan suların, çözülebilme özelliği taşıyan kayaları eritmesiyle oluşan çökmelerle meydana geldiğini anlattı.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgedeki göl ve obrukların UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arık, "Meke Gölü ve obrukları içine alan bir jeopark çalışmamız var. 2014 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na obrukların jeolojik miras listesine alınmasını önerdik. 300 kilometrelik yol üzerinde bulunan alanda jeopark kurulmasını istemiştik. Ülkemizdeki önerilen alanlar arasında ilk sırada Konya'daki jeolojik oluşumlar ve obruklar yer aldı. Bakanlıktaki ilgili mevzuat düzenlemeleri devam ediyor." diye konuştu.

Arık, obrukların kültür ve doğa turizmi açısından önemli mekanlar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni obruklar, hareketliliği bitmediği için halen tehlike arz ediyor. O yüzden önüne gelen herkesin tırmanış yapmasını çok uygun bulmuyoruz ancak binlerce yıl önce oluşmuş, hareketliliği bitmiş Çıralı, Meyil gibi obruklarımız var. Buralar doğa sporları, tırmanış, trekking ve geziler için uygun mekanlar olarak değerlendirilebilir ancak tehlikeli kısımlarının bilinmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir."

Arık, süreçle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası ve KTÜN Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün iş birliğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Konya'nın Karapınar, Çumra ve Karatay ilçelerindeki obruklarla diğer jeolojik oluşumların, jeopark güzergahında ana hatları oluşturacağını dile getiren Arık, şöyle devam etti:

"Jeolojik mirasla ilgili olarak obrukların özel bir ziyaretçi kitlesi var. Bunların artması için çaba gösteriyoruz. Özellikle bölgenin güneyindeki Tımraş Obruğu, şu anda sulu ve görseli de oldukça güzel bir obruk. Çatalhüyük, Hotamış depolaması, Çıralı Obruğu, Yarımoğlu Obruğu, Acıgöl, Meke Gölü, kuzeyde Kızören Obruğu'nu da içerisinde alan jeoparkımızı oluşturma gayemizi, önerimizde sunduk. Bununla ilgili girişimlerimiz devam ediyor."