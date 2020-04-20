Haber Giriş: Kaynak: AA
Nusaybin'de sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesi yakınından geçen sulama kanalının yanından geçen vatandaşlar bir kurdun su kanalına düşerek köprü direkleri üzerinde mahsur kaldığını gördü.
Kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayan vatandaşlar, durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibi, kurdu kurtararak tekrar doğaya bıraktı.
Sıradaki Haber
Şehit babası, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yıpranan Türk bayrağının yerine yenisini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz