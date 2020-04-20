Koronavirüs teşhisiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yatırılan ve ismi belirtilmeyen askerin tedavisi tamamlandı.

Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan asker, alkışlar eşliğinde taburcu edilerek ambulansla hastaneden ayrıldı.

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen asker, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini belirterek hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren asker, "14 günde evde kendimi izole edeceğim. Ardından da hemen askeri birliğine geri döneceğim. Bütün sağlık personelinden Allah razı olsun. İlerleyen süreçte de inşallah, immun plazma bağışçısı olacağım." dedi.

Öte yandan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde bugüne kadar koronovirüslü 20 hastanın tedavisinin tamamlanarak, taburcu edildiği öğrenildi.