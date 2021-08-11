Dicle Mahallesine bağlı Çağ Çağ Caddesinde yapılacak merkez için iş makineleri temel kazma çalışmalarına başladı.

Terör mağdurları için inşa edilecek merkezin bölgenin mimari yapısına uygun şekilde örnek bir proje ile inşa edileceği belirtildi.