Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nusaybin'de 52 dükkanlı Ticaret Merkezi yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edecek 52 dükkanlı Ticaret Merkezinin yapımına başlandı.
Dicle Mahallesine bağlı Çağ Çağ Caddesinde yapılacak merkez için iş makineleri temel kazma çalışmalarına başladı.
Terör mağdurları için inşa edilecek merkezin bölgenin mimari yapısına uygun şekilde örnek bir proje ile inşa edileceği belirtildi.
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