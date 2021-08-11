Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta meşelik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Ulubey ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İnay köyü yakınlarında tarım arazileri ve meşelik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına helikopterlerle destek veriliyor.
Etiketler: Uşak Orman Yangını Yangın İtfaiye
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