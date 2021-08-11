İnay köyü yakınlarında tarım arazileri ve meşelik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına helikopterlerle destek veriliyor.