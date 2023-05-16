Nijeryalı şef 100 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı

Sosyal medyada Hilda Baci olarak bilinen şef, Perşembe günü yemek pişirmeye başladı ve Pazartesi gününe kadar devam etti.

Maraton mutfak oturumunda, Nijerya mutfağının en iyilerini sergilemek için tasarlanmış 55'ten fazla tarif ve 100'den fazla yemek hazırladı.

Guinness Dünya Rekoru komitesinin, tüm kriterlerinin karşılandığını ve Bassey'nin rekor sahibi olup olmayacağını doğrulaması gerekiyor.

Bir önceki rekor 87 saat 45 dakika ile 2019'da Hintli şef Lata Tondon tarafından kırıldı.

Tondon, Bassey'e girişiminden önce bir destek mesajı gönderdi.

Bassey, CNN'e rekoru denemek için motive olduğunu çünkü Nijerya yemeklerini haritaya koymak istediğini söyledi.