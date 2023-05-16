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Güncel
AA 16.05.2023 06:11

Mısır ile Norveç'ten Avrupa'ya enerji ihracatı konusunda mutabakat zaptı

Mısır Elektrik İletim Şirketi, Norveçli Scatec Şirketi ile yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin İtalya üzerinden Avrupa'ya iletilmesi projesine dair mutabakat zaptı imzaladı.

Mısır ile Norveç'ten Avrupa'ya enerji ihracatı konusunda mutabakat zaptı
[Fotograf: Reuters]

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Elektrik İletim Şirketi ile Scatec temsilcilerinin katıldığı imza töreninde Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir de hazır bulundu.

Şakir, mutabakat zaptının, Mısır ile Avrupa Birliği (AB) arasında özellikle yenilenebilir enerji alanındaki işbirliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında imzalandığını söyledi.

Mısırlı Bakan, söz konusu anlaşmanın İtalya üzerinden Avrupa'ya elektrik ihracatı konusunda işbirliği ve koordinasyona katkı sağlayacağını belirtti.

Mutabakat zaptı, kapasitesi en az 3 gigawatt olan bir deniz enterkonneksiyon hattı kullanarak İtalya üzerinden Avrupa'ya yenilenebilir enerji ihracat projesinin uygulanmasına yönelik çalışmaların başlatılması için işbirliğini içeriyor.

Mısır; doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik ithalatı ve ihracatı kanalıyla bölgesel bir enerji merkezi olmaya çalışıyor.

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