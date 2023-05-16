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Güncel
AA 16.05.2023 02:04

Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Uşak'ta akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 2'si ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

M.K. yönetimindeki otomobil, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcası Ö.K'nin idaresindeki hafif ticari aracı Kuzey Çevre Yolu'nda takip etmeye başladı.

M.K'nin babası C.K, kullandığı hafif ticari araçla, Gediz Uluyolu Caddesi'nde Ö.K'nin önünü kesmeye çalışınca 3 araç burada çarpıştı.

Araçlardaki tarafların bıçak, satır ve sopalarla birbirine saldırması sonucu S.K, C.K, H.K. ve Ö.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. S.K. ile C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

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