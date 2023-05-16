Açık 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.05.2023 02:00

Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Çorum’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da silahlı saldırı: 1 yaralı

A.B. ve A.Ö., aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak üzere Karacaköy köyü yakınlarındaki hobi evleri mevkiinde buluştu.

İkili aralarında tartışırken A.Ö, sonradan yanlarına gelen, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darbedildi.

Bu sırada A.B. de pompalı tüfekle ateş ederek, A.Ö'yü bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren A.B, jandarma ekiplerince olay yerine yakın bir mevkide yakalanarak gözaltına alındı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:44
Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti
01:08
ABD'de silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
01:01
Polonya’dan Rusya’ya nota
00:55
Trump'a yönelik Rusya soruşturmasını inceleyen savcı, FBI ve Adalet Bakanlığına yüklendi
00:43
Eşini öldürdü, iki kayınbiraderini ve halasını yaraladı
02:08
Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu
TCG Anadolu tatbikata katılmak için İzmir'den ayrıldı
TCG Anadolu tatbikata katılmak için İzmir'den ayrıldı
FOTO FOKUS
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ