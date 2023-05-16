Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı

Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsü M.K., kontrolünü kaybederek yolun kenarında park halinde bulunan paletli kepçeye çarptı. M.K ve arkasında bulunan B.S yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ve arkasında bulunan kişi olay yerinde ilk müdahale sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.K’nin durumu ağır iken arkasında bulunan arkadaşı B.S.’nin durumu ise iyi. Ağır yaralanan M.K. şehir dışında bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.