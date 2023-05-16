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Güncel
İHA 16.05.2023 00:25

Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet kontrolden çıkarak park halindeki paletli kepçeye çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Seyir halinde ilerleyen  motosikletin sürücüsü M.K., kontrolünü kaybederek yolun kenarında park halinde bulunan paletli kepçeye çarptı. M.K ve arkasında bulunan B.S yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü ve arkasında bulunan kişi olay yerinde ilk müdahale sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.K’nin durumu ağır iken arkasında bulunan arkadaşı B.S.’nin durumu ise iyi. Ağır yaralanan M.K. şehir dışında bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

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