Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.05.2023 22:42

Karaman'da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 13 gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Karaman'da 13 gün önce kaybolan kadın bulundu
[Temsili fotoğraf: Arşiv]

Güneyyurt beldesinde annesiyle yaşayan 52 yaşındaki Eşmi A., 3 Mayıs gecesi evden yalnız ayrıldı. Sabah kızının evde olmadığını fark eden anne Dursun A., akrabalarını ve komşularını aradı.

Eşmi A.'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu, televizyon programına katılarak kızlarının bulunmasını istedi.

Kayıp kadın, akşam saatlerinde çevredekiler tarafından beldede kullanılmayan ahırda bulundu.

Ermenek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının sağlık durumu iyi. Jandarma ekipleri, beldedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Avusturya’da şehirlerarası trende yolculara Hitler’in konuşması dinletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor
22:38
ABD'li bir milletvekilinin ofisinde görev yapan iki kişi saldırıya uğradı
22:27
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye seçimleri değerlendirmesi
22:40
THY'den 28 Mayıs için iade ve tarih değişikliği hakkı
23:02
Ömer Çelik: İrade sandığa yansıdı
21:54
İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 85 göçmen yakalandı
TCG Anadolu tatbikata katılmak için İzmir'den ayrıldı
TCG Anadolu tatbikata katılmak için İzmir'den ayrıldı
FOTO FOKUS
Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ