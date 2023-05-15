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Güncel
AA 15.05.2023 16:48

Bingöl'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir dinletisi ve müzik şöleni yapıldı.

Bingöl'de Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Merkezin koordinatörü Bahattin Tüz, etkinliğe katılan engelli bireylerin güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Bu haftanın aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını dile getiren Tüz, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin uygun ortamlar sunulduğunda eğitim, sanat, kültür ve spor alanında nice başarılara imza attığı bilinmektedir. Bugün yapılan etkinlikte merkezimizde gündüz bakım ve rehabilitasyona gelen ve kurslarımıza katılan engelli kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Programımıza Belediye Başkanımız Erdal Arıkan ile birçok kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve aileler de katıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

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