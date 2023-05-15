Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı

Aynı araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Kaza Bartın İmam Hatip Kavşağı ile Özel İdare Kavşağı arasında meydana geldi.



Yolda zikzaklar çizerek ilerlediği görülen araç için polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına rağmen durmayan ve hızla yola devam eden Burhan A. idaresindeki araç İmam Hatip Kavşağından Özel İdare Kavşağına ilerlerken kontrolden çıkıp orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle araç adeta ikiye bölündü. Kazanın ardından bölgeye 112, İtfaiye, AFAD ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Burhan A. olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki T.A. ve İ.N.U. 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.