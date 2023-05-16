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Güncel
DHA 16.05.2023 01:43

Tartıştığı kahvehaneciyi tabancayla bacağından vurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Burhan Demir, müşteri olarak kahvehanesine gelen Mesut Ç. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Demir hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı.

Tartıştığı kahvehaneciyi tabancayla bacağından vurdu
[Fotograf: DHA]

Saat 20.00 sıralarında Karaçay Mahallesi 1050 sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda Mesut Ç., müşteri olarak geldiği kahvehane işletmecisi Burhan Demir ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mesut Ç., yanında bulunan tabancayla Demir'i sağ bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı kahvehaneciyi tabancayla bacağından vurdu

Şüpheli plakasız motosikletiyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

Yaralı Demir, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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