Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, günde 681 bin varil ham petrol ve 1,52 milyar standart fit küp sağlayacak yeni petrol kuyuları dolayısıyla ham petrol hacminde artış beklendiğini belirtti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.