Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yarışan sürücüler otomobilleriyle 4 araca çarptı
Diyarbakır'da, birbiriyle yarışan 2 sürücü, otomobilleri ile park halindeki 4 araca çarptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, kazada yaralanan 5 kişi, tedavileri sonrası gözaltına alındı.
Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde meydana geldi.Birbiriyle yarışan 2 sürücü, otomobilleriyle park halindeki 4 otomobile çarptı.
Kazada yarışan sürücülerin araçları dahil 6 otomobil, hasar görürken, 5 kişi de yaralandı.İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen 5 kişi, gözaltına alındı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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