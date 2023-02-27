Çadır kentte öğrencilerin eğitim göreceği okulun yanı sıra küçükler için de kreş kurulacak.

Meydana gelen depremler sonrası Adıyaman'da binlerce ev yıkılırken binlercesi de ağır hasar aldı. Depremde sağ olarak kurtulan binlerce kişi için bir holding tarafından AFAD koordinesinde çadır kent kuruluyor. 750 çadırın kurulacağı çadır kentin önümüzdeki pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

`3 ya da 4 gün içerisinde faaliyete geçireceğiz`

Çadır kentin proje sorumlusu Erkan Erol, `Deprem sonrası hemen harekete geçtik. İki bölgede çadır kent kurmak üzere yaklaşık bin 50 çadırlık bir plan yaptık. Bu bin 50 çadırın, 300 tanesini Kahramanmaraş'a kurduk. Kahramanmaraş'ı tamamladıktan sonra Adıyaman'a geldik. Bulunduğumuz saha içerisine 750 çadır kurma hedefindeyiz. Bu çadır kentin içerisinde büyük bir yemekhanemiz olacak. Yemekhane haricinde 2 tane kreşimiz, çocuk parkımız, 100'e yakın tuvaletimiz, 25'e yakın duşlarımız olacak. Milli Eğitim'in talebi bir ortaokul çadırı, bir lise çadırı bir de diyanete yer göstererek mescit oluşturulmasını sağladık. İstanbul'daki doktorlarımızın ortak çalışması sonucunda bir sağlık ocağı kuruyoruz. Bu sağlık ocağının içinde tüm poliklinikler olacak. İnşallah 3 ya da 4 gün içerisinde burayı faaliyete geçirip depremzedelerin hizmetine sunacağız` dedi.