Niğde'de "Yüzyılın Renkleri" etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar Lisesi'nce düzenlenen "Yüzyılın Renkleri" temalı etkinlikte, Cullaz Sokak'taki bir apartmanın duvarına Türk bayrağı, Türkiye haritası, Atatürk portresi ve halk resmi çizildi.

Çizilen resim, şehit aileleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kalan yaşlılar, kadınlar, engelliler ve çocuklar tarafından boyandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik de son dokunuşlarla "Yüzyılın Renkleri" temalı etkinliği tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, Cumhuriyet'in 100. yılını farklı etkinliklerle kutladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerin en kıymetlileri aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kalan kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz ile Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin gerçekleştirdiği etkinlikte son fırça darbelerini de vurduk. Ortaya haftanın ruhuna uygun çok güzel bir çalışma çıktı. Bu anlamlı haftada farklı etkinliklerle coşku ve sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin onur yıl dönümünde bu faaliyetin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."