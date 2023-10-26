Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 18:48

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, dün uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan bedensel engelli E.A'nın ifadesi üzerine gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan bedensel engelli E.A'nın (32), ifadesinde, uyuşturucu maddeyi H.T, H.G. ve Ş.Ü. ile birlikte aldığını ve bu kişilerden H.G'nin uyuşturucu maddeyi kendisine zorla sattırdığını iddia etti.

Bunun üzerine ekipler H.T, H.G. ve Ş.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Kütahya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Balıkesir'in coğrafi işaretli "Manyas Kazak Fasulyesi"nde hasat başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ