Balıkesir'in coğrafi işaretli "Manyas Kazak Fasulyesi"nde hasat başladı

Rus Çarlığı'na isyan edip Osmanlı Devleti'ne sığınarak 1740 yılında Manyas Gölü kıyısında eski adı Kazaklar köyü olan kırsal Kocagöl Mahallesi'ne yerleşen, 1962'de ana yurtlarına dönen Don Kazaklarından miras kalan fasulye üretimi devam ediyor.

Bandırma Ticaret Odasının başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen temmuz ayında coğrafi işaret tescili yapılan fasulye, çabuk pişmesi ve damaklarda farklı bir tat bırakmasıyla biliniyor.

Kocagöl ile çevresindeki Akçaova, Salur, Kızıksa ve Hamamlı mahallelerinde mayıs ayında ekilen "Manyas Kazak fasulyesi", hasat edildikten sonra harman yerinde toplanıyor. Makine yardımıyla kabuğundan ayrılan fasulye, yaklaşık bir hafta süre kurutularak satışa sunuluyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, bu fasulyenin 5 mahallede toplam 1000 dekar alanda üretildiğini söyledi.

Salur Mahallesi'nden üretici Cüneyt Yavuz da göl boyunda 25 dekar alanda üretim yaptığını, dekar başına 250 kilogram fasulye aldığını ifade etti.