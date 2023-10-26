Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.10.2023 18:14

Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

Artvin'de, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Artvin'de 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

Artvin Valiliğince düzenlenen yürüyüş için öğrenciler ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahında yapılan yürüyüşte öğrenciler, 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Güzergah boyunca marşlar söyleyen katılımcılar, yürüyüşü Milli İrade Meydanı'na dönerek tamamladı.

Vali Cengiz Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Valilik olarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel yüz etkinlik düzenlediklerini belirterek "Bunların birçoğunu ulusal ve yerel basında görüyorsunuz. İnşallah 31 Aralık'a kadar bu etkinliklerimiz sürecek. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun, sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Yürüyüşe Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:45
İngiltere'den İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına 'seyahat uyarısı'
00:42
Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişi için endişeliyiz
00:18
Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlilerin yaşam mücadelesi
00:31
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
00:27
UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak
00:05
İzmir açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 62 düzensiz göçmen yakalandı
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
Hollanda'da Filistin’e destek gösterisi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ