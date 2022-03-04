Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 21-28 Şubat tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 21 şüpheliyi yakaladı.
[Fotoğraf: AA]
Yapılan aramalarda, 448,02 gram uyuşturucu madde, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 28 fişek, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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