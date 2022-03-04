Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 42 yaşındaki H.I'nın, Kahramanmaraş Havalimanı Kavşağı'nda bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Polis
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