Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 20-27 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 1,62 gram bonzai, 22,64 gram metamfetamin, 10,54 gram eroin ve 8,16 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.