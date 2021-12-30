Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli olarak marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Gıdaların son kullanma tarihleri ile unlu mamullerin gramajını da kontrol eden ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Açıklamada, ekiplerin, planlı ve şikayete konu denetimleri sürdürecekleri bildirildi.