Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli ekipteki 2 polis memuru yaralandı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğünde görevli üzerinde 2 polis memurunun bulunduğu motosiklet, Hürriyet Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ABV 697 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosikletteki 2 polis, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Mersin
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