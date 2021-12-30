Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sabri Akbulut (56) idaresindeki 34 FTP 91 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Devlet Hastanesi karşısında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Tahir (82) ve Remziye Akbulut (76) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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