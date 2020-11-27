Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 33 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 16 sentetik hap ele geçirildi
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
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