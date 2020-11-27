Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer’de
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’in başkenti Niamey’de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’in başkenti Niamey’de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Sıradaki Haber
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz