İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından değerlendirilen ihbar sonucu ilçede bulunan bir işletmeye emniyet yetkilileri ile baskın düzenlendi.

İşletmenin, onayı olmadan sağlıksız koşullarda ve uygunsuz ham madde kullanarak peynir ürettiği tespit edildi.

Tüketime uygun olmayan ve onaysız üretilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif ham maddeler, kontrol görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

İşletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 lira idari yaptırım kararı uygulanarak, işletmenin faaliyeti durduruldu.