Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maradona'nın resmi İdlib'de yıkılan bir evin duvarına çizildi
[Fotoğraf: AA]
Hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, İdlib'de bir evin duvarına resmedildi.
İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle ilçede hasar gören bir evin duvarına, Maradona'nın resmini çizdi.
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