İskenderun polisi, Buluttepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir adrese baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ile çalıntı olduğu değerlendirilen 16 parça elektronik eşya ve 343 paket bandrollü sigara ele geçirdi.

Y.K. ve C.G. gözaltına alındı.