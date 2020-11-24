Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de Ulukışla Belediye Başkanı Uğurlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Belediye Başkanı Ali Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Uğurlu, sosyal medya hesabında, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür önemli sağlık sorunum yok. Tedavi sürecini evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Dualarınızı bekliyorum." paylaşımı yaptı.
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