Uğurlu, sosyal medya hesabında, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür önemli sağlık sorunum yok. Tedavi sürecini evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Dualarınızı bekliyorum." paylaşımı yaptı.