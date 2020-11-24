Türk Büyükleri Parkı'ndaki Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazif Arafat Tanıt tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Tanıt, yaptığı konuşmada, "Öğretmen, insanın kendini gerçekleştirme sürecine rehberlik eden, yol gösteren, aydınlatan kişidir. 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahrete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, gazi öğretmenlerimize şifalar diliyor, meslektaşlarıma başarılı ve huzurlu bir hayat diliyorum." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, kamu kurumu temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.