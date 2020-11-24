Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki kentlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Sakarya'da şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde koordineli şekilde görev yapan polis ve jandarma ekipleri, iş yerleri, halk pazarları, toplu taşıma araçları, taksiler ve kamuya açık alanlarda denetim yapıyor.

