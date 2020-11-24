Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yolda yürüyen M.Y. ile bankta oturan A.B.K. tanımadıkları bir kişi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlı E.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.